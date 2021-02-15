İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşların karla imtihanı

Vatandaşların karla imtihanı
Vatandaşların karla imtihanı

Tekirdağ’da yaklaşık 24 saat boyunca etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah saatlerinde dışarı çıkan yaya ve sürücüler buzlanmış yollarda zor anlar yaşadı.

Vatandaşların karla imtihanı - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ'da yaklaşık 24 saat boyunca kar yağışı etkili oldu. Dün gece saatlerinde kar yağışı etkisini kaybederken, soğuk hava nedeniyle sokak aralarında bulunan karlar buz tuttu. Sabah saatlerinde işyerlerine gitmek amacıyla evlerinden çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kimi zaman buzlu sokaklarda yere düşen vatandaşlar ayağa kalkamayınca, kayarak ilerlemeye çalıştı. Termometrelerin eksi 5 derece gösterdiği Tekirdağ donuyor.

Yağan karla ilgili açıklamada bulunan vatandaşlar, “Herhalde 2 gün daha devam edecek. Bereket yağdı. Ama eksi 5 şu anda Tekirdağ'da hava sıcaklığı hissedilen. Karın yağması berekettir. Ekinler coşacak inşallah. Allah bugünlerimizi aratmasın” dedi.

Halil Dağ

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.