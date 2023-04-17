Vatandaşların oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağı e-Devlet'ten ilan edildi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde, vatandaşlar nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet üzerinden görebilecek. Kimlik bilgileri ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yapan vatandaşlar ‘Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama' kısmından seçim bilgilerini öğrenebilecek.

Mevlüt İşli - Ömer Faruk Karataş



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