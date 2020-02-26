Vatandaştan İmamoğlu'na zam sitemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kapalıçarşı gezisine, bir vatandaşla yaşadığı “ulaşım zammı diyalogu” damga vurdu. Ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammı protesto eden vatandaş, İmamoğlu'na, “3 yıldır yapılamayan zammı neden yaptınız” diyerek bağırdı. İmamoğlu'nun kendisine doğru geldiğini gören vatandaş bunun üzerine konuşmasına devam ederek, “Yüzde 35 neden? Eyvallah, eyvallah. 3 lira yapın. Seçimden önce ulaşımla ilgili dediniz ki; ‘Ulaşımı indireceğim'. ‘Her şey çok güzel olacak' demiştiniz, olmadı. Başkanım, yüzde 35'i kabul etmiyoruz” sözleri ile tepki gösterdi.

İmamoğlu ise, “Biz keyif almıyoruz. Şimdi zam yapmasam, 1 sene sonra daha kötü durumda. Ulaşımla ilgili, hizmetle alakalı hem standart sorunu var hem başka problemler var” dedi.