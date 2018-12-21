Vatani görevi dolandırıcılığa alet ettiler

Olay, Sırakapılar Mahallesi Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yaşandı. Kentte birkaç gündür ‘askere gideceğiz' diyerek vatandaşlardan para toplayan şahıslar olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçerek çalışma başlattı. Şahısların öğle saatlerinde kentin en işlek yeri olan Bayramyeri Meydanı'ndan para toplayarak yürüdüğünü öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şahısları takibe aldı.

Kısa süreli bir takibin ardından izlendiklerini fark eden 4 şahıs ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayan dolandırıcılık şüphelileri girdikleri bir ara sokakta polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis yakaladığı şahısları yaptığı kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından gözaltına alarak işlemleri için karakola götürdü.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından görüntülenen olayda şahısların ellerindeki Türk bayrağına sarılı tepsi ve kolonya ile caddelerde gezerek vatandaşları durdukları ve ‘bu akşam askere gidiyorum' diyerek tepsiyi uzatıp para talep ettikleri gözleniyor. Bazı vatandaşlar şahısların yalanına inanarak para verirken bazıları ise taleplerini geri çeviriyor. Şahıslardan üçünün askerlik yaşından büyük olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, polis aracı içerisinde yüzlerini kendisini görüntüleyen kameramanlardan gizlemeye çalışan şahıslar muhabirlerin 'niçin para topluyordunuz?' sorularını ise yanıtsız bıraktı.