‘Vatansız' ailenin tek isteği devletin kendilerini yurttaş olarak tanıması

2006 yılında dede Galip Gül o dönem ikamet ettikleri Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne giderek, kimliğini değiştirdi. Ancak iddiaya göre, o dönem görevliler evrakları üzerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Galip Gül ve aile üyelerinin kimlikleri başta olmak üzere tüm resmi evraklarına el koydu. Galip Gül ile 36 kişilik aile üyeleri o dönemden sonra kimliksiz yaşamaya başladı. Aile üyeleri daha sora farklı memleketlere göç ederek ayrıldı. İki kız kardeş Fatma ve Melek Gül'de çocuklarını yanlarına alarak önce Eskişehir'e ardından Afyonkarahisar'a yerleşti. Gül ailesi yaklaşık 6 aydır Afyonkarahisar kent merkezinde yaşıyor.

“Babamı kütükten silmişler”

Kimliksizlik problemlerinin yıllardır devam ettiğini ifade eden Fatma Gül ve kardeşi Melek Gül, kimliksiz hayatlarının öyküsünü İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

Fatma Gül, sülalesinde 36, aynı evde kalan aile üyelerinden ise 8 kişinin kimliğinin olmadığını ifade etti. Gül, “Benimle birlikte 8 kişinin kimliği yok. Yıllar önce babam göçer olduğu ve dağlarda gezip çobanlık yaptığı için bu yüzdende adresi olmadığı için babamı kütükten silmişler. Ben daha doğrusu biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ve aslımız Osmaniye'nin Düziçi Böcekli beldesindeniz.

Kimliksiz olarak bu zamana kadar büyük zorluklar yaşadık. Ben kendim hurda topluyorum, eşim cezaevinde ve 8 çocuğum var. Öyle geçiniyorum ve komşuların yardımı, desteği ile geçimimi sağlıyorum” dedi.

Gökten Ceylan

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