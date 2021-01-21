İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatikan Bankası'nın eski Başkanı Caloia'ya kara para aklamaktan 8 yıl 11 ay hapis cezası

Vatikan Bankası'nın eski Başkanı Caloia'ya kara para aklamaktan 8 yıl 11 ay hapis cezası
Vatikan Bankası'nın eski Başkanı Caloia'ya kara para aklamaktan 8 yıl 11 ay hapis cezası

Vatikan mahkemesi, Vatikan Bankası’nın eski Başkanı Angelo Caloia'yı kara para aklama ve zimmetine para geçirme suçlarından suçlu bularak, 8 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırdı.

Vatikan Bankası olarak bilinen Dini İşler Enstitüsü'nün (IOR) eski Başkanı Angelo Caloia ve avukat Gabriele Liuzzo'nun Vatikan mahkemesinde görülen davasında karar çıktı. Mahkeme, Başkan Caloia'ya kara para aklama ve zimmete para geçirmekten 8 yıl 11 ay hapis ve 12 bin 500 euro, Liuzzo'ya ise kara para aklamaktan 5 yıl 2 ay hapis ve 8 bin euro para cezası verildi.

Mahkeme ayrıca, sanıkların hesaplarında ele geçirilen meblağlara el konulmasına ve IOR ile Sgir şirketine yaklaşık 23 milyon euro tazminat ödenmesine karar verdi.

1989- 2009 yılları arasında IOR'un Başkanlığı yapan Caloia ile baba-oğul avukatlar Gabriele ve Lamberto Liuzzo, 9 Mayıs 2018'de başlayan davada, Vatikan'a ait gayrimenkullerin satışlarında offshore şirketleri aracılığıyla yapılan karmaşık işlemlerde çeşitli usulsüzlük suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Burak Ortahamamcılar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.