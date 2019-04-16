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Vatikan'dan Notre Dame Katedrali restorasyonuna yardım teklifi

Vatikan'dan Notre Dame Katedrali restorasyonuna yardım teklifi
Vatikan'dan Notre Dame Katedrali restorasyonuna yardım teklifi

Vatikan, Fransa’nın başkenti Paris’te yanan Notre Dame Katedrali’nin yeniden restorasyonu için teknik restorasyon uzmanlığı sunma konusunda yardımcı olmak istiyor.

Vatikan Kültür Konseyi Başkanı Kardinal Gianfranco Ravasi, dün akşamüstü meydana gelen yangında zarar gören Paris'in sembolü Notre Dame Katedrali'nin yeniden restorasyonu için teknik restorasyon uzmanlığı konusunda yardımcı olmaya gönüllü olduklarını bildirdi. Kardinal Ravasi basına yaptığı açıklamada, "Bu Vatikan'ın yapabileceği en büyük katkılardan biri. Bu yardım tekniğin de üzerinde bir yardım olacak çünkü biz Vatikan müzelerine sahibiz. Bizim tüm dünyanın yüksek kalitede olduğunu kabul ettiği bir bilgi birikimimiz var. Bu yüzden Vatikan'dan gelecek bir teklifin önemle ele alınacağını düşünüyorum. Restorasyonun belirli alanlarında yer alabiliriz" dedi.  

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