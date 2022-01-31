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Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki davetsiz misafire yardım etti

Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki davetsiz misafire yardım etti
Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki davetsiz misafire yardım etti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tramvayı durduran vatman, rayların kenarında duran martıyı uzaklaştırarak güvenli bölgeye gitmesini sağladı. Vatmanın martıya yardım ettiği anları sosyal medya hesaplarında paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, duyarlı çalışana teşekkür etti.

Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki davetsiz misafire yardım etti - Tıkla İzle

Olay dün sabah saatlerinde Cemal Gürsel Caddesi tramvay hattında meydana geldi. Alaybey - Ataşehir tramvay hattında seyir halinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tramİzmir Vatmanı Cemil Adalı, rayların kenarında bir martının ilerlediğini fark etti. Bunun üzerine tramvayı durduran Adalı, aşağı inip martının rayların dışına çıkmasını sağladı.

Başkan sosyal medyadan teşekkür etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vatman Cemil Adalı'nın duyarlı hareketini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Soyer, o anlara ait tramvayın güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği o anları paylaşırken, "Bugün tramvay hattında davetsiz bir misafirimiz vardı. Vatmanımız Cemil'e teşekkürlerimle" açıklamasında bulundu.

Ali İhsan Çiftçi

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