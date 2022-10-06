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Vatmanın yaptığı ani fren genç kızın hayatını kurtardı

Vatmanın yaptığı ani fren genç kızın hayatını kurtardı
Vatmanın yaptığı ani fren genç kızın hayatını kurtardı

Samsun'da yaya geçidinden kulağında kulaklıkla geçen ve 60 tonluk treni duymayan genç kız, vatmanın kendisini fark ederek ani fren yapması sonucu ölümün kıyısından döndü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, vatman ile bir araya gelen genç kız, "Kulaklığı kafa dağıtmak için takmıştım ama az kalsın kendimi dağıtıyordum” dedi.

Vatmanın yaptığı ani fren genç kızın hayatını kurtardı - Tıkla İzle

İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane İstasyonu'nda meydana gelen olayda 18 yaşındaki Simay Taşabat'a yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken tramvay hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Simay Taşabat, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şoku ile tramvaydan inen 12 yıllık vatman Yasemin Danışmaz ise ilk olarak genç kızın yanına koştu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğunu gören vatman, ona sarılarak teselli etti. Kulaklık yüzünden yaşanan kaza anı ve sonrası ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Furkan Abrek Ünal – Berkay Yıldız

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