Vatmanın yaptığı ani fren genç kızın hayatını kurtardı

İlkadım ilçesinde bulunan Baruthane İstasyonu'nda meydana gelen olayda 18 yaşındaki Simay Taşabat'a yaya geçinde karşıdan karşıya geçerken tramvay hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen Simay Taşabat, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın şoku ile tramvaydan inen 12 yıllık vatman Yasemin Danışmaz ise ilk olarak genç kızın yanına koştu. Kızın sağlık durumunun iyi olduğunu gören vatman, ona sarılarak teselli etti. Kulaklık yüzünden yaşanan kaza anı ve sonrası ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Furkan Abrek Ünal – Berkay Yıldız

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