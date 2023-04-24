Vazgeçilmeyen bir tutku, saatlerce yanlarında bekliyorlar

Kent merkezine uzak bir nokta olan merakum mevkiinde kurulan çok sayıdaki kuş kümesi görenlerin dikkatini çekiyor. Kuşbaz olarak bilinen kuş yetiştiricileri vazgeçemedikleri kuşları için her gün bu alana geliyorlar. Yaklaşık 2 kilometre kare alanda kurulan çok sayıdaki kuş kümesinde onlarca kuşbaz, yüzlerce Sivas kuşunu besleyip yakından ilgileniliyor. Çocuk yaşlarda kapıldıkları kuş sevdasından vazgeçemeyen Sivaslılar zamanlarının büyük bir bölümünü kuşlarıyla geçiriyorlar. Adeta kuşlar ile aralarında dostluk oluşan kuşbazlar kuş sevdasının tarifini yapmakta bir hayli zorlanıyorlar. Kuş yetiştiricisi Muhammed Karapınar, Sivas kuşunun şehir içindeki binaların çatılarına inmediğinden dolayı boş arazide yuvanın çok olduğunu söyledi.

“Özellikle erkek kuşu uçurmayı çok severiz biz”

Muhammed Karapınar, özellikle erkek kuşu uçurmayı çok sevdiklerini dile getirerek, “ Benim iki dedemde de bu merak vardı. Otomatik olarak bize de geçti. Arkadaşlarımızın burada kümesleri var. Arazide kümesin çok olmasının sebebi, Sivas kuşu zor bir kuş. Güçlü kuvvetli hırslı bir kuş. Şehir içince alçak çatılara iyi kuş inmez. Kendini araziye atar. Arazide kaldığı zamanda gece yabaniye yem olur. Onun için bu gördüğünüz etraf hep kümes. En bariz özellikleri 2-3 saat uçsunlar. Özellikle erkek kuşu uçurmayı çok severiz biz. Günlük gelip ilgileniyorlar. Günlük yemlemeleri lazım. Su içmeleri lazım. Bu hayvanlar kırılgan bir hayvan, hastalandı mı erken teşhis görmediği zaman çabuk telef oluyorlar” dedi.

“Bu bambaşka bir aşk”

Kuşbaz Sağır Neco olarak bilinen Necati Kırçılıkoğlu, kuş sevdasının bambaşka bir sevda olduğunu ifade ederek, “ Ben 54 yaşındayım, babam beslerdi. Bize çocuktuk, o günden bugüne besleyen bir vatandaşım. Profesyonel olarak kuşbazlık yapmaktayım. Sivas kuşunun en büyük özellikleri; çok uçumludur, havaya dayanıklıdır, taklada iyidirler. Bu nasıl bir sevda? Bu hiç bir şeye benzemeyen bir sevda. Bu çocukluktan gelen bir sevda. İnsan bir kuşu bir kez sevdi mi daha bırakamıyor. Bu bambaşka bir aşk. Çok iyi bir kuş 100-200 bin liralara satılabiliyor. Kuşun meraklısı çok” ifadelerini kullandı.

Onur Erden - Mert Taha Varol

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