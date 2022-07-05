VDMK'nın ihracına OYAK Yatırım aracılığıyla 2,4 kat talep

Her geçen gün ürün portföyünü geliştirerek artıran OYAK Yatırım, Fibabanka ve Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) iş birliği ile ihraç edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına aracılık etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VDMK ihracı ile Fibabanka tüketici kredileri menkul kıymetleştirilerek ikincil kredi piyasasının oluşmasına önemli bir katkı sağlandı. İstanbul'un finans merkezi olma hedefi için çok önemli bir adım olan ikincil kredi piyasasının önümüzdeki dönemde sermaye piyasalarındaki payının artacağı öngörülüyor.

VDMK'larda stopaj oranı yüzde 5'e düştü

27.06.2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre VDMK'lardan elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan stopaj vergisi oranı yüzde 5'e düşürüldü. Bu karar ile birlikte kurumsal yatırımcıların yanında bireysel yatırımcıların da VDMK'lara olan ilgisinin artması ve bu ilgi ile birlikte VDMK ihraçlarının hızlanması bekleniyor.

2,4 kat talep geldi

Toplam 367 milyon TL tutarındaki ihraca yatırımcılardan 2,4 kat (894 milyon TL) talep geldi. İhraç, TMKŞ'nin sunduğu ürün geliştirme, kredi analitik, BT altyapı ve operasyon hizmetlerinden faydalanılarak A ve B grubu olmak üzere toplam 13 farklı vade aralığında, en kısa vade 30, en uzun vade 271 gün olacak şekilde tamamlandı.

A Grubu kıymetler iskontolu, B Grubu kıymetler ise kuponlu olarak ihraç edildi. B Grubu kıymetlerin kupon getirisi, kredilerin ödenme performansına ve kredilerden gelecek nakit akışlarının nemalandırılmasına göre değişkenlik gösterecek şekilde tasarlandı.