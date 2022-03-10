Ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden etkisini attırarak devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaştı. E-5 Güzelyurut mevkii Metrobüst üst geçit karla kaplandı.

Silivri'de kar yağışı başladı: Yerler bembeyaz oldu

İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Silivri'de yağan yoğun kar dakikalar içinde her yeri beyaza bürüdü.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava nedeniyle hafta ortasına kadar aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, 9 Mart Çarşamba İstanbul'da yüksek kesimlerde, 10 Mart Perşembe günü kent genelinde karla karışık yağmur ve kar şekline dönerek, hafta başına kadar zaman zaman kuvvetli olacağı uyarısında bulunmuştu.

Silivri'de Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, dakikalar içinde her yeri beyaz bürüdü. Tipi şeklinde yağan kar ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar yağışının pazartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor

Şişli'de kar yağışı yolları beyaza bürüdü

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Şişli'de yollar karla kaplandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Şişli'de yollar ve üst geçit karla kaplandı. Karla kaplanan yolda araçlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmeye çalışan vatandaşların ise yağışa karşı hazırlıklı oldukları görüldü.

Cevizlibağ'da kar yağışı etkili oldu

Zeytinburnu Cevizlibağ'da kar yağışı kısa süreyle etkili oldu. Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Cevizlibağ'da aniden bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

E-5 Karayolu'nda trafik akışının sorunsuz devam ettiği, vatandaşların toplu araçlarını taşıma tercih ettiği görüldü. Vatandaşlar kar yağışı altında işlerine gitmek için metrobüs duraklarına gitmeye çalıştı. Aniden bastıran kar kameralara yansıdı.

Taksim'de kar yağışı

İstanbul'da beklenen karın etkisini artırmasıyla Taksim beyaza büründü.

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından dün aralıklarla etkili olan kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Taksim'de de aynı manzara vardı. Taksim Meydanı karın etkisiyle beyaza büründü.

