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Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

Milli judocu Vedat Albayrak, İsrail'de gümüş madalya kazandı.

İsrail'de başlayan Tel Aviv Grand Slam'ın ikinci gününde erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, gümüş madalya ile ikincilik kürsüsünde yer aldı. Albayrak altın madalya karşılaşmasında son dünya şampiyonu Belçikalı Matthias Casse'ye altın skorda yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

İlk turu bay geçen milli judocu; ikinci maçında İsrailli, çeyrek finalde Kanadalı, yarı finalde diğer İsrailli rakibini ipponla yenerek finale yükseldi. Finalde Belçikalı Matthias Casse'e altın skorda yenilen Albayrak, ikincilik kürsüsüne çıktı. Tel Aviv Grand Slam'de yarın 90 kiloda Mihael Zgank ilk turda maç yapmayacak. İkinci turda İsrail-Özbek galibiyle mücadele edecek. 

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