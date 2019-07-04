Vedat Muriqi: 'Kulübümden ayrılmama kararı aldım'

Bir süredir transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Çaykur Rizesporlu golcü oyuncu Vedat Muriqi, kulübünde kalıyor.

Başarılı oyuncu, sosyal medya hesabından transferiyle ilgili son noktayı koyarak şu açıklamayı yaptı:

“Bugün akşam saatlerinde kulüp başkanım Sayın Hasan Kartal ile gerçekleşen telefon görüşmemiz de, transferim ile ilgili tercihlerimizin ayrı kalması ve görüş ayrılıklarımızın olması sebebi ile sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor ile devam eden sözleşmemin bitiş tarihine kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım. Spor kamuoyuna saygılarımla.”