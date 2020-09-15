Vedat Muriqi, Lazio'ya transfer oldu

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için 17.5 milyon euro bonservis ve sportif başarıya bağlı olarak 2.5 milyon euro bonus alacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muriqi'in İtalyan Kulübü S.S. Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17.500.000 Avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. Transfer bedeline ilaveten, S.S. Lazio kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak S.S. Lazio, Kulübümüze aşamalı olarak azami net 2.500.000 Avro bonus bedeli ödeyecektir. Ayrıca, S.S. Lazio tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde S.S. Lazio tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüze \%5 bonus bedeli ödeyecektir" denildi.