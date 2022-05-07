Vefa Küçük: 'Ne olduğu belirsiz birinin çıkıp konuşmasını kabul etmiyorum'

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski divan başkanı Vefa Küçük, kendisine kürsüde tenkitlerde bulunan bir üyenin konuşması üzerine açıklamalarda bulundu. 9 Nisan'da bir seçim yarışı yaptıklarını belirten Küçük, “8 sene şerefle taşıdığım yüksek divan kurulu başkanlığını 9 Nisan'da sizlerin oylarıyla Uğur Dündar ve arkadaşları kazandı. Divan kurulunu 2 sene Uğur Dündar ve arkadaşları yönetecek. Ben aday olarak buna saygı duydum. O gün de seçim sonucunda kendisini kürsüde tebrik ettim ve sizlere teşekkür ettim.

Benim bu kulübe yaptığım hizmetleri tamamını bazıları inkar etse de Allah biliyor. Konuşma yapan arkadaş tenkit etti, edebilir. Onun kalbine girememişiz olabiliriz. Ama burada 8 sene bu görevi yapmış, 32 yıllı kulüp üyesi olan ve kulüpte çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış Vefa Küçük'e dil uzatamaz.

Yaptığı bu hareket dün kulüp başkanımızın ve bugün divan başkanımızın yaptığı birlik ve beraberlik içinde olmamızı gereken ortamda provoke eden, birliğimize gölge düşüren, kulübe hizmet etmiş bizler gibi insanlara leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. Birileri çıkıp burada herkesin huzurunda birlik beraberliğimize kasteden şekilde görev yapmış bir kişiyi, yani beni tenkit ederse, sizlerin tepkisiyle, sizlerin alkışlı protestosuyla karşılaşıp bu salondan kaça kaça gider ve gitti.

Bugünün muhabbetine ve önemine, 28 kupamızın nasıl Türk kamuoyunda kabul göreceğini birlik beraberlik sergilerken ne olduğu belirsiz birinin çıkıp benim şahsımı hedef alan kulübümüzü bölen beyanlarını kabul etmiyorum” dedi.

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort

