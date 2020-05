Vefalı koca: 43 yıllık eşine ilk günkü aşkla bakıyor

On yıl önce felç geçirmesi ile birlikte uzun süredir yatağa bağlı yaşayan Nuray Demir'e vefalı eşi Şükrü Demir ilk günkü aşkla gözü gibi bakıyor.

Eşinin günlük ihtiyaçlarını karşılayan ve bakımını yaparak her türlü zorluğun üstesinden gelen üç çocuk babası Şükrü Demir, hayat arkadaşını bir gün dahi kaderiyle baş başa bırakmayı düşünmedi. 43 yıllık eşine ilk günkü aşk ve sevgiyle baktığını ifade eden Demir, "Ben eşimle severek evlendim, hala da eşimi ilk günkü aşkla seviyorum. Hastalıkta ve sağlıkta her zaman yanında oldum, ömrüm yettiği müddetçe de olmaya devam edeceğim” dedi.

Eşine baktığı süre zarfı içerisinde devletin her zaman maddi manevi destek vererek yanında olduğunu vurgulayan vefalı koca Şükrü Demir, "Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan ve Belediye Başkanımız Fatih Üçok'tan Allah razı olsun. Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Hünerli Eller projesinde görev yapan bayan personel gelip evimizin detaylı temizliğini yaptı. Yine yemeğimizi kapımıza kadar getirdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu yaşımda eşimin ihtiyaçlarını gidermekte, hizmetini yapmakta çok zorlanırdım" şeklinde konuştu.

"Gençler, eşinizi gelinlikle aldınız, kefenle mezara kadar sevin"

Konuşmalarının devamında ise gençlere ve evli çiftlere tavsiyelerde bulunan Şükrü Demir, “Özellikle bu salgın hastalık sürecinde ona bir şey olmasından çok korktum. Temizliğini özenle yaptım. O benim evlatlarımın annesi, o olmasaydı ben ne yapardım. Buna da şükür. Rabbim eşimin canını sağ etsin yeter. Onun varlığı halen bana güç veriyor. Gençler, eşinizi gelinlikle aldınız, kefenle mezara kadar sevin. Yarın kimin ne olacağı belli değil. Aşkınızı bırakmayın “ifadelerini kullandı.

Seyfullah Uzun