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Vefat eden yakınları için bir araya gelip dua ettiler

Vefat eden yakınları için bir araya gelip dua ettiler
Vefat eden yakınları için bir araya gelip dua ettiler

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesi Gemiç Mahallesi sakinleri her bayram arifesinde mezarlıkta toplanarak dua ediyor.

Seyitgazi ilçesine bağlı Gemiç Mahallesi'nde yaşayanların yanı sıra bayram tatilini köylerinde geçiren gurbetçiler, her bayram arifesinde ikindi namazında bir araya gelerek ahirete göçen yakınları için dua ediyor. İkindi namazını kıldıktan sonra mahalle mezarlığına giden vatandaşlar, Kırka Kur'an kursu imam hatipleri Burhan Önal ve Murat Erkut tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından mahalle sakinleri hep birlikte yakınlarının kabirlerinin başına giderek dua etti.

Selçuk Manaz

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