Velayeti Yunanistan Türk anneye, Türkiye ise Yunan babaya verdi

İş için geldiği İzmir'de Dilek Güneş ile tanışan ve 2014'te dünya evine giren Selanikli Georgios Tsakiridis, İzmir'e yerleşti. Sık sık tartışmaya başlayan çift, bu kez de bebeklerine verecekleri isim konusunda anlaşamadı. Anne Dilek “Melis” Yunanlı baba ise “Aikaterina” ismini vermek istedi. Sonunda iki ismi de kullanmaya karar veren çift, kızları 40 günlükken yeni bir başlangıç yapmak adına Yunanistan'ın Selanik kentine taşındı.

YUNAN MAHKEMESİ ÇOCUĞU ANNEYE VERDİ

Çift, hayalini kurduğu mutluluğu Yunanistan'a taşındıktan sonra da yaşayamadı. İddialara göre, Yunan kayınvalide, Dilek Tsakiridis'e karşı olumsuz davranışlarda bulundu. Kayınvalidesinin kızına kilisede vaftiz yaptırma girişimine karşı çıkan Dilek Tsakiridis, eşinden ve ailesinden gördüğü baskılara dayanamayıp 2016 yılının Haziran ayında Türkiye'ye döndü. Baba Tsakiridis, kızının kaçırıldığı iddiasıyla Atina Aile Mahkemesinde dava açtı. Ancak mahkeme, Yunan yasalarına göre Georgios hem Türkiye'ye dönüşlerine izin verdiği hem de çocuğun yaşının küçük olması nedeniyle anneye ihtiyacı olduğuna karar verip babanın taleplerini reddetti.

TÜRK MAHKEMESİ VELAYETİ YUNAN BABAYA VERDİ

Dilek Tsakiridis de bu sırada avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla boşanma davası açtı. Bunun üzerine boşanma davasına bakan İzmir 1. Aile Mahkemesi ara kararla, küçük Melis'in velayetini geçici olarak anne Dilek Tsakiridis'e verdi. Bunun üzerine baba Türkiye'de de “çocuk kaçırma” davası açtı. “Uluslararası çocuk kaçırma iade” davasının görüldüğü İzmir 7. Aile Mahkemesi, bilirkişilerin “Velayetin babaya verilmesi durumunda, küçük kız yurt dışında ikamet edeceği için annenin şefkat ve sevgisinden yoksun kalacağı, yeni çevresine uyumunun çocuğun ruhsal yapısını bozabileceği, bu durumun küçüğün sağlıklı gelişimini engelleyebileceği kanısı oluşmuştur” raporuna rağmen, geçen yıl Eylül ayında Melis'in velayetini Yunan babaya verdi.

TEMYİZDE ÖNCE ANNE, SONRA BABA GÜLDÜ

Karara karşı çıkan anne Dilek Tsakiridis ise yerel mahkemenin kararını temyiz ettirmek için Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, geçen Ocak ayında, çocuğun psikolojik açıdan sorun yaşayacağı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Aynı davaya bir kez daha bakan 7. Aile Mahkemesi, bu kez çocuğun ruhsal olarak etkileneceği gerekçesiyle ilk kararının aksine babaya iade edilmesi isteğini reddetti. Yerel mahkemenin kararını bu kez de Yunan baba Georgios Tsakiridis temyiz etti. Dosyayı ikinci kez inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, ilk kararının aksine bu kez de Melis'in babasına iadesine, Yunanistan'a götürülmesine izin verdi.

YUNAN BABA ELİ BOŞ DÖNDÜ

Hem yerel mahkemenin hem de Bölge Adliye Mahkemesinin aynı dosyaya iki farklı karar vermesinden sonra Dilek Tsakiridis, bu kez de kararın bozulması için Yargıtay'a başvurdu. Dosyayı baştan ele alıp inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin kararı ise anne Dilek Tsakiridis'i üzdü. Yargıtay, küçük Melis'in babasına iade edilmesi kararını onadı. Yaşanan hukuk mücadelesinde annenin son umudu ise Anayasa Mahkemesi oldu. Anne Dilek Tsakiridis'in avukat Mehmet Emin Keleş, bugün Anayasa Mahkemesine başvurduklarını söyledi.

ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDU

Yunan babanın geçtiğimiz günlerde İzmir'e gelerek polis ve İcra Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte küçük çocuğu anneden alma girişiminde bulunduğunu ifade eden Keleş, anne ve çocuğunun adreste bulunamaması nedeniyle Yunan babanın eli boş döndüğünü söyledi.

Melis'in velayeti için yeni hukuk mücadelelerini yürüteceklerini aktaran Keleş, yürütmeyi durdurma için Anayasa Mahkemesine başvurduklarını ve çocuğun anneden ayrılmasının küçük çocukta psikolojik sorunlar oluşturacağını da anlatarak, “Yeniden yargılanma için çocuğun Türkiye'de kalmasını istiyoruz” dedi.