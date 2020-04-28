Veli seminerleri ve kariyer günleri online gerçekleşiyor

28 Nisan'da “Geleceğini Keşfet” temasıyla Online Kariyer Günleri'nin konuğu Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin olacak. Şirin, kariyer hedeflerini belirleme, meslek, üniversite ve bölüm seçimleri konusunda lise öğrencilerine yol gösterecek.

29 Nisan Online Veli Semineri yayınında Doğa Koleji Rehberlik Zümresi ortaokul velileriyle bir araya gelerek LGS Heyecanı ve Evde Hazırlık Süreci'ni değerlendirecek. 30 Nisan Perşembe günü ise Doç. Dr. Coşkun Küçüktepe “Uzaktan Eğitim Sürecinde Çocuğumuzu Desteklemek” başlığı altında ilkokul ve ortaokul velileriyle buluşacak.

Canlı yayınlar öncesinde veliler, dogakoleji.k12.tr/basvurular/canli-seminer linki üzerinden ilgilendikleri semineri seçerek sorularını uzmanlara ulaştırabilecekler. Canlı yayınlar, Doğa Koleji'nin YouTube, Facebook hesaplarından ve web sitesinden izlenebilecek.

