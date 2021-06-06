Veliler öğrencilerden heyecanlı

İki oturumda düzenlenecek sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve 12.50'de sona erecek. Sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Geçen yıl olduğu gibi 2021'de de iki oturum halinde yapılacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Adana'da veliler çocuklarını yalnız bırakmadı. Öğrencilerle birlikte okula gelen veliler çocuklarını sınava girecek okula bıraktıktan sonra heyecanla okulun kapısından bir an olsun ayrılmadı. Veliler birinci oturumla ikinci oturum arasındaki 45 dakika da çocuklarını görüp göremeyeceklerini sordu. Bazı veliler öğretmenlerin uyarasına rağmen okul kapısından ayrılmak istemedi. Görevli öğretmenler okulun dışına çıkarak velileri okul bahçesinden ve çevresinden uzaklaşmalarını çocuklarına stres oluşturmamaları uyarısında bulundu. Veliler bir süre öğretmenlerle görüştükten sonra okul etrafından uzaklaştı.

Fatih Keçe



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