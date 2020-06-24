Venedik manzaralı ofislerde kaçırılmayacak fırsatlar

Yatırımcılar tarafından gelecek vaat eden ilçeler arasında gösterilen Gaziosmanpaşa, yaşanan kentsel dönüşümle birlikte birçok firmanın tercih ettiği lokasyonlar arasında yer almaya başladı.

Venezia Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü; Projenin TEM üzerinde bulunması sebebiyle araçla ulaşımın çok kolay olduğunu, bununla birlikte, toplu taşıma ile de ulaşımın çok alternatifli ve kolay olduğunu belirtti. T4 Tramway hattı üzerinde konumlanan Venezia Mega Offices yakın zamanda faaliyete geçecek olan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı ile birlikte ulaşım olanaklarına bir yenisini daha ekleyecek.

İlçede öne çıkan proje, büyük bir karma projeninin içerisinde yer alması sebebiyle, bir çok avantaja sahip. Ekosistem içerisinde, 2 bin konut, 120 ofis ve Türkiye'nin en büyük ve en tercih edilen outletlerinden biri yer alıyor. 60 metre kareden başlayan kullanım alanları ile farklı konsept ve ihtiyaçlara yönelik ofis alternatifleri sunuluyor. İtalyan mimarisinin en güzel örneği Venedik temasıyla tasarlanan Venezia Mega Outlet içerisinde yer alan ofis blokları, sosyal olanakları ile çalışanları için güvenli, eğlenceli ve keyifli bir ortam sunuyor.

Projenin Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Pandemi sonrasında, gün ışığı ve doğal taze hava imkanlarının ön plana çıkmasıyla, yüksek katlı plazalardan, suni havadan ve kalabalıklardan uzak durmak isteyenler için, ulaşımı çok kolay ve Venedik konseptli manzaraya sahip bir ofis ortamı sunulması, çok ciddi bir tercih sebebi oldu. Beyaz yakalı ofis çalışanlarının yeni dünya düzeninde öncelikleri değişti. Ulaşıma fazla vakit ve enerji harcamak istemiyorlar. Pandemi sürecinde evden çalışma alışkanlığı ve rahatlığı insanlarda iş ortamlarının farklılaşması gerektiği hissiyatını oluşturdu. Venezia'ya özellikle metro, tramvay ve diğer tüm alternatif toplu taşıma sistemleriyle yolda vakit kaybetmeden ulaşma avantajları var. Sabahları Venedik atmosferi ve su kanalları manzarası eşliğinde kahvaltı yapma, gün içerisinde Venedik sokaklarındaki kafe ve restoranlarda vakit geçirme ve akşam iş sonrası dünya markalarının outlet mağazalarının yer aldığı alışveriş merkezinde alışveriş yaparak, yine hiç vakit kaybetmeden evlerine dönebilmeleri mümkün” ifadelerinde bulundu.