Venezuela, 10 milyon Sputnik V aşısı alacak

Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, ilaç ve biyoteknoloji şirketlerinin geliştirdiği aşılar çeşitli ülkelerde tek tek onay alıyor. Venezuela, Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 10 milyon doz almak için anlaşma imzalandığını duyurdu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2021 yılının ilk 3 ayında ilk dozların uygulanmasının tamamlanmasını umduğunu söyledi. Maduro, “Rusya ile imzalanan aşı anlaşması aylar süren ciddi ve sorumlu çalışmanın sonucu“ dedi. Kolombiya'nın 900 bin Venezuelalı göçmeni aşılamamama kararını dile getiren Maduro, ülkesindeki herkesin milliyeti fark etmeksizin korona virüs aşısı yaptırabileceğini söyledi.

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodrguez ise, “Sputnik V aşısı çok güvenli. Mümkün olan en kısa sürede aşılama kampanyası başlamalı“ dedi.

Öte yandan, Venezuela'da korona virüs vaka sayısı 112 bin 861'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı bin 21 oldu.