Venezuela, AB Venezuela Büyükelçisi Brilhante'yi 'istenmeyen adam' ilan etti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, geçtiğimiz pazartesi günü Venezuela'da "demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü zayıflatmadaki" rolleri nedeni 19 Venezuelalı yetkiliyi yaptırımlar listesine eklemişti. AB'nin yaptırım kararının ardından Venezuela'dan misilleme geldi. Venezuela, yaptırımları sonrası AB Venezuela Büyükelçisi Isabel Brilhante Pedrosa'yı "istenmeyen adam" ilan ederek, ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Pedrosa'ya bizzat Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun emriyle Venezuela'dan ayrılması yönünde uyarı verildiğini belirtti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği'nin ülkemizdeki büyükelçisi Isabel Brilhante Pedrosa, Başkan Nicolas Maduro'nun talimatı üzerine istenmeyen kişi ilan edildi. Venezuela'dan ayrılmak için 72 saati var” denildi.

Hükümet AB yaptırımlarını kınadı

Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela, uluslararası hukukun ortak normlarında hiçbir yasal dayanağı olmayan bu yaptırımların keyfi doğasını kınamaktadır. Bu düzensiz kararlar, aynı zamanda Avrupa bloğunun Venezuela halkının iradesini anlama, kabul etme ve saygı gösterme konusundaki yetersizliğini de ortaya koymaktadır. Yaptırımlar AB'nin Venezuela'ya yönelik müdahaleci politikasını bir kez daha ortaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Yaptırım listesindeki Venezuelalı sayısı 55'e yükseldi

AB tarafından son yaptırım kararı ile toplamda 55 Venezuela yetkili yaptırım listesine alınmış oldu. Yaptırımlar, söz konusu kişilerin varlıkların dondurulmasını sağlarken, seyahat yasakları gibi kısıtlamalar da getiriyor.