Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, uluslararası hukuka ve barışa destek verdiği, aynı zamanda Venezuela'daki demokrasiye saygı duyan açık tutumundan ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

“Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimini kınayarak "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin oluşturduğu olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." ifadesini kullanmıştı.

Serkan Bayar