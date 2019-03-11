Venezuela hala karanlıkta

Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido, uluslararası yardımın dağıtımını kolaylaştırmak amacıyla bugün milletvekillerinden devam eden elektrik kesintisi ile ilgili ülkede alarm durumu ilan etmelerini isteyecek.

Venezuela'da Perşembe günü başlayan elektrik kesintileri yüzünden hastanelerin acil servis sağlama mücadelesi sırasında ileri düzeyde böbrek yetmezliği bulunan 15 hastanın hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Karakas'ta dün bazı bölgelere elektrik verilmiş ancak elektriğin normal hale getirilmesi artık kaçınılma olmuştur. Guadio, dün gazetecilere verdiği demeçte, muhalefet tarafından kontrol edilen Ulusal Meclis'in alarm durumu ilan etmek için bir acil durum toplantısı yapacağını söylemişti.

Bugün işletmeler ve okullar kapalı kalacak. Devam etmekte olan toplu taşıma eksikliği ise Karakas'ta bile seyahati zorlaştırıyor.