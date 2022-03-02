Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası İstanbul'da seyircisiyle buluşacak

Venezuelalı orkestra şefi ve eğitmen José Antonio Abreu tarafından bir sosyal dönüşüm hareketi amacıyla kurulan “El Sistema”nın yetiştirdiği müzisyenlerin oluşturduğu dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan'da gerçekleştireceği iki konser ile İş Sanat'ın sezon programında yerini aldı.

Orkestra şefi Christian Vasquez yönetimindeki orkestranın ilk konserinde çellist Poyraz Baltacıgil solist olarak yer alacak. Konser, 6 Nisan Çarşamba, saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek. Konserin repertuvarında, Antonin Dvorak'ın Si Minör Çello Konçertosu ve Sergey Prokofyev'in 5. Senfonisi seslendirilecek.

Orkestranın sahne alacağı ikinci konserin repertuvarı Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserlerinden oluşuyor. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andres David Ascanio yönetecek. Orkestra şefliğinin yanı sıra, Simon Bolivar Trompet Topluluğu'nun da üyesi olan Ascanio, dünyanın en büyük orkestrası olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren El Sistema Gençlik Orkestrası'nın da birçok konserini yönetiyor. İkinci bölümünde batonu Christian Vasquez'in devralacağı konser, 7 Nisan Perşembe saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek. Uzun bir aradan sonra İstanbul'da seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'nın biletlerinin İş Kuleleri Salonu ana gişe ve online satış noktalarından temin edilebileceği belirtildi.