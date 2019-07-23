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Venezuela'da 23 eyaletten 18'i karanlıkta

Venezuela'da 23 eyaletten 18'i karanlıkta
Venezuela'da 23 eyaletten 18'i karanlıkta

Venezuela'da 23 eyaletin 18'i dün karanlıkta kaldı. Hükumet, Mart ayından beri başkent Karakas'ı da kapsayan ilk elektrik kesintisinin nedeninin elektromanyetik saldırılar olduğunu söyledi.

Venezuela'da geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Ülkedeki 23 eyaletten 18'i dün karanlıkta kaldı. Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez dün yapılan kesintinin elektromanyetik saldırılar sonucu olduğunu söyledi. Bakan, yetkililerin elektrik sıkıntısının çözülmesi için gerekli çalışmaları yaptığını dile getirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre kesintiden 10 dakika sonra Guri hidroelektrik barajının bulunduğu Bolivar eyaletinin bazı bölgelerine elektrik sağlandı ancak yeniden kesildi. Karakas ise hala karanlık altında. Muhalefet ve enerji uzmanlarına göre, Venezuela'nın ulusal elektrik şebekesinde yıllar süren yatırım eksikliği ve bakımın yetersiz kalması nedeniyle sorunlar yaşanıyor. 

Petrol zengini Venezuela'da yüksek enflasyon ve ekonomik kriz, gıda ve ilaç sıkıntısına yol açarak 4 milyondan fazla kişinin ülkeden ayrılmasına neden oldu.  

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