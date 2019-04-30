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Venezuela'da darbe girişimi

Venezuela'da darbe girişimi
Venezuela'da darbe girişimi

Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını açıkladı

Guaido'dan askeri birliklere "sokağa çıkın" çağrısı

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, askeri birlikleri ve Venezuela halkına "sokağa çıkın" çağrısında bulundu.

Venezuela'da halka ve askeri birliklere sokağa dökülmeleri için çağrıda bulunan kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, “Venezuela, siyasi bir çatışmaya gömüldü. Özgürlüğümüzü kurtarmak için birlikte sokağa çıkmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Başkent Karakas'ta arkasına aldığı üniformalı askerlerle çağrı yapan Guaido, hükümetin yetkilerini üstlenmek için şiddete başvurmadan mücadele edeceğini vurguladı.  

 

 

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