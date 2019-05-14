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Venezuela'da darbe girişiminin ardından gözaltılar arttı

Venezuela'da darbe girişiminin ardından gözaltılar arttı
Venezuela'da darbe girişiminin ardından gözaltılar arttı

Venezuela’da yaşanan darbe girişiminin ardından gözaltı sayısının 859’a ulaştığı açıklandı.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun önderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe girişimi sonrasında Nicolas Maduro yönetimi denetimi sıkılaştırdı. Venezuela Ceza Forumu, 30 Nisan'da yaşanan darbe girişiminin ardından 859 kişinin siyasi suçlardan cezaevine konulduğunu açıkladı. Ceza Forumu'nun raporuna göre, Venezuela'daki siyasi mahkum sayısı Nisan ayına göre yüzde 70 artmış oldu. 

Son olarak 8 Mayıs'ta Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ajanları, Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano'yu gözaltına almıştı.  

Serkan Bayar

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