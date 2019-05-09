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Venezuela'da Guaido'nun yardımcısı gözaltına alındı

Venezuela'da Guaido'nun yardımcısı gözaltına alındı
Venezuela'da Guaido'nun yardımcısı gözaltına alındı

Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’nun yardımcısı Edgar Zambrano askeri darbe girişiminde rol aldığı gerekçesiyle Venezuela istihbarat birimi tarafından gözaltına alındı.

Venezuela'da Ulusal Meclis Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano, başarısızlıkla sonuçlanan askeri darbe girişiminde rol aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ise Zambrano'nun gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bütün Venezuelalıları temsil eden gücü dağıtmaya çalışıyorlar ancak bunu başaramayacaklar. Bu eylemi emredeni, öngöremeyeceği sonuçlarını üstlenmesi gerektiği konusunda uyardım” diye tepki gösterdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Muhalefet Ulusal Meclis Başkan Yardımcısının keyfi olarak gözaltına alınması, yasadışı ve affedilmez. Maduro ve suç ortakları, Zambrano'nun güvenliğinden doğrudan sorumludur. Derhal serbest bırakılmazsa sonuçları olacaktır” ifadeleri yer aldı.  

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