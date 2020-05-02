Venezuela'da hapishanede isyan: 40 ölü, 50 yaralı

Venezuela'nın Guanare kentindeki Llanos hapishanesinde mahkumlar isyan çıkardı. Yakınlarının mahkumlara yiyecek getirmelerine izin verilmesini isteyen bir mahkumun protestosuyla başlayan isyan, mahkumlar ve gardiyanlar arasında silahlı çatışmaya dönüştü. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin yaralandığı belirtildi. Bir ulusal muhafızın el bombası patlaması nedeniyle, bir gardiyanın ise bıçaklanma sonucu yaralandığı öğrenildi.

Venezuela Cezaevlerinden sorumlu Bakan Iris Varela yaptığı açıklamada, bir grup mahkumun hapishanenin dışında nöbet tutan görevlilere saldırdığını söyledi.

Politik ve ekonomik krizin yaşandığı Venezuela'da yaklaşık 110 bin mahkum bulunduğu tahmin ediliyor. İnsan hakları yetkilileri, aşırı kalabalık olan hapishanelerde silah ve uyuşturucu çetelerinin bulunduğunu ve şiddet olaylarının yaşandığını belirtiyor.