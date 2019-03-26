Venezuela'da hayat, kesintiler yüzünden bir kez daha durdu

Pazartesi öğleden sonra, Nicolas Maduro Hükümeti tarafından saldırı olarak tanımlanan arıza ülkenin 24 eyaletinin çoğunu birkaç saat boyunca elektriksiz bıraktı. Gecele saatlerinde hizmet kademeli olarak verildikten sonra ışıklar tamamen söndü. Salı sabahı ülkenin büyük bir bölümünde hala güç kaynağı olmadığı için bir günlük tatil ilan edildi.

Haberleşme Bakanı: “Saldırıya uğradı”

Haberleşme Bakanı Jorge Rodriguez, Venezuela enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini sağlayan en büyük hidroelektrik santral Guri barajının trafosuna yeni ve büyük bir saldırısı düzenlediğini açıkladı. Rodriguez, arıza hakkında detay vermezken üç iletim hattının etkilediğini söyledi. Rodriguez saldırıların Venezuela halkının huzuruna karşı yapıldığını söyledi.

Guaido: “Hatlarda yangın çıktı”

Kendisini “Geçici Devlet Başkanı” ilan eden Juan Guaido ise kesintinin yüksek gerilim hattındaki bir yangının sonucu olduğunu iddia etti. Guaido ayrıca, sosyal medya üzerinden, “Bu krizdeki sorumluluğu üstlenmemek için yalan söylüyorlar. Milli elektrik altyapısında kalan bölümler de risk altındadır” mesajını paylaştı.

Serkan Bayar



