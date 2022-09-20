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Venezuela'da petrol rafinerisine yıldırım düştü

Venezuela'da petrol rafinerisine yıldırım düştü
Venezuela'da petrol rafinerisine yıldırım düştü

Venezuela'nın Anzoategui eyaletinde bir petrol rafinerisine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Venezuela'da petrol rafinerisine yıldırım düştü - Tıkla İzle

Venezuela'daki Anzoategui eyaletinin Puerto la Cruz kentinde bir petrol rafinerisine yıldırım düştü. Rafineride yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Savunma Bakan Yardımcısı Carlos Perez Ampueda, yangının yüzde 95'inin kontrol altına alındığını söyledi. Petrol Bakanı Tareck El Aissami, olayda can kaybı ve yaralı olmadığını bildirdi.

Ülkede geçtiğimiz cumartesi günü yakıt sızıntısı nedeniyle başka bir rafineride yangın çıkmış, olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklanmıştı.

Muhammed Rabah

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