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Venezuela'dan depremin ardından Türkiye ve İran'a destek mesajı

Venezuela'dan depremin ardından Türkiye ve İran'a destek mesajı
Venezuela'dan depremin ardından Türkiye ve İran'a destek mesajı

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, deprem felaketinin yaşandığı Türkiye ve İran ile dayanışma içinde oldukları açıklamasını yaptı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, hükümetin 23 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra Türkiye ve İran ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Arreaza, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, “Başkan Nicols Maduro, 23 Şubat depreminden sonra, Venezuela halkı ve hükümeti adına, kardeş Türkiye ve İran halklarına ve hükümetlerine mutlak dayanışmasını ifade etti” dedi.

23 Şubat'ta İran'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem ve Van'da da hissedilmiş, 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Serkan Bayar
 

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