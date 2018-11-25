Venezuelalı itfaiyecilere Türk eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa düzenlenen “İtfaiyecilik Eğitim Programı” kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden ve çeşitli ülkelerden gelen itfaiyeciler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde verilen eğitimlerden faydalanıyor. Alanında uzman itfaiyecilerin bulunduğu Kocaeli İtfaiyesi tarafından sürdürülen programda 77'nci grubun eğitimleri tamamlandı. Aksaray'dan 2, Burdur'un Bucak ilçesinden 2, Erzincan'dan 2, Eskişehir'in Çifteler ilçesinden 1, Giresun'un Bulancak ilçesinden 1, Hatay'dan 1 ve Kırklareli'den 1 olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden 10 itfaiyecinin katıldığı eğitimlerden yararlanmak için binlerce kilometre uzaklıktaki Venezuela'dan 4 itfaiye personeli de eğitim almak için Kocaeli'ye geldi.

12 GÜNDE 96 SAAT BOYUNCA EĞİTİM VERİLDİ

2010 yılından bu yana devam eden eğitimlerde Venezuela ve farklı illerden gelen itfaiyecilere 12 günde 96 saat boyunca eğitim verildi. Eğitim kapsamında itfaiye personellerine yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı konularında uygulamalı ve teorik bilgiler aktarıldı. 2010 yılından bu yana eğitimlere Türkiye genelindeki büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinden bin 773 itfaiye personeli katıldı. Kazakistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tunus, Kolomor, Kolombiya, Arjantin, Filistin, Şili gibi birçok yabancı ülkeden bugüne kadar 151 itfaiye personelinin yanı sıra Venezuelalı itfaiyeciler de eğitimden yararlanma fırsatı buldu.