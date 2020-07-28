Venezuela'nın Bogota Konsolosluğu'na saldırı

Venezuela'nın, Bogota'daki konsolosluğu saldırıya uğradı. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Kolombiya'nın başkentindeki konsolosluk binasına yönelik saldırıyı kınadı. Arreaza sosyal Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bogota'daki Venezuela Konsolosluğu'nun tamamen tahrip edilmesini ve yağmalanmasını kınıyoruz. Kolombiya makamları, Viyana Sözleşmesi ihlal ederek konsolosluğu korumasız bıraktı. Kolombiya Devleti buna bir cevap vermeli" dedi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yapılan açıklamada da, "Kolombiya Hükümeti, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin 22 ve 25'nci maddelerini ihlal etti. Bilerek veya ihmal yoluyla Bogota'daki konsolosluğumuzun işgaline izin verdi. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Viyana Anlaşması'nın 24'üncü maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak Kolombiya Hükümeti'ni varlıkların, dosyaların ve belgelerin kaybedilmesinden sorumlu tutuyor. Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti, Kolombiya Cumhuriyeti'ndeki Venezuela misyonunun binasına yapılan bu kabul edilemez saldırıyı telafi etmek için gerekli tüm diplomatik eylemleri saklı tutuyor" denildi.

Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi. Kolombiya'dan da resmi bir açıklama yapılmadı.

Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi'nin 45'inci maddesine göre, devletler, diplomatik ilişkileri askıya alındığında ya da silahlı çatışmada olmaları durumunda bile yabancı ülke misyonu mülklerine, varlıklarına ve arşivlerine saygı duymak ve korumak zorunda.

Kolombiya, Mayıs 2018'deki seçimlerden bu yana Nicols Maduro hükümetini tanımıyor. ABD ve diğer 50 ülke ile birlikte ülkenin diktatörlükle yönetildiğini savunan Kolombiya, Muhalefet lideri Juan Guaid'yu geçici devlet başkanı olarak kabul ediyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, Kolombiya'nın ABD ile birlikte Venezuela'da darbe yapmak istediğini savunuyor. Bu nedenle Kolombiya hükümeti Venezuela ile olan diplomatik ilişkilerini askıya aldı.

Serkan Bayar

