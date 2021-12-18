İhlas Haber Ajansı

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''Venüs'' tespit etti, 847 gram uyuşturucu ele geçirildi

''Venüs'' tespit etti, 847 gram uyuşturucu ele geçirildi
''Venüs'' tespit etti, 847 gram uyuşturucu ele geçirildi

Çınarcık ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir kişi gözaltına alınırken narkotik köpeği Venüs’ün tespit ettiği 847 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kendilerine gelen bir istihbaratı değerlendiren Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık İlçesi Harmanlar Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, ikamette gizlenmiş şekilde bulunan uyuşturucu madde narkotik köpeği Venüs tarafından belirlendi.
Operasyonda 847 gram skunk, 1 gram kenevir tohumu, ruhsatsız pompalı tüfek, otomatik av tüfeği, şarjörler ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi A.B.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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