Vergi rekortmeni işadamı hayatını kaybetti

Ayvalık'ta 70 yıl önce kayınpederinden kalan Ülgen Terzihanesi'nde ticarete başlayan ve dürüstlüğü ve işine olan sadakatiyle kısa sürede işini büyüterek uzun yıllar Balıkesir ve Ayvalık'ın vergi rekortmeni olan Süleyman Ok 93 yaşında hayatını kaybetti. Ayvalık, Edremit, Balıkesir, Bornova, Manisa ve Bursa'da uzun yıllar Yeni Karamürsel Mağazaları şubelerinin sahibi olan ve 4 yıl önce hayatını kaybeden Ali Hasan Ok ile Celal Bayar Üniversitesi Tıp Profesörü Ülgen Zeki Ok'un babası, iki torun sahibi Süleyman Ok'un hayatını kaybetmesi ilçede büyük bir üzüntüyle karşılandı. Babacanlığı ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Süleyman Ok, ikindi namazının ardından Ayvalık Kabristan'ında sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ok'un cenazesinde; oğlu Ülgen Zeki Ok ve eşi Eser Ok, kadim dostu Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Deva Ayvalık İlçe Başkanı Salih Oral Övüç,Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, önceki dönem Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ülgen çalışanları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu hazır bulundu.

Suat Salgın