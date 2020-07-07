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Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek

Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek
Vestel 603 yeni işçi istihdam edecek

Yaklaşık 17 bin kişilik istihdam kapasitesiyle ülkenin önemli sanayi kuruluşlarından Vestel’den istihdama yeni ve büyük bir katkı yapacak. Şirket, Manisa’daki üretim fabrikalarına 603 yeni işçi alımı yapacak.

Vestel'in Manisa Vestel City'deki fabrikalarında görevlendirilmek üzere 603 işçi istihdam edilecek. Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla, şirketin istihdam kapasitesinde yüzde 4'e yakın büyüme sağlanacak.

Üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamanın önemine dikkat çeken Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Vestel'de görev yapmak üzere Temmuz sonuna kadar mavi yaka çalışan kadromuza 603 kişi daha eklenecek. Şirket olarak her alanda olduğu gibi üretim ve istihdamda sürdürülebilirlik de en önemli gündem maddelerimizden birini oluşturuyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte istihdam kapasitelerinin korunması hatta artırılması kritik önem taşıyor. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak, küresel ekonomide sarsıntılara neden olan pandemi sürecini ülke olarak başarılı bir şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Süreç sona erdiğinde ekonomimizin güçlü kalması için biz ve bizim gibi şirketlerin daha çok üretmesi ve çalışması gerekiyor." dedi.

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