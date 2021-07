Vestel A.C.E Diamond Ödülü'nün sahibi oldu

Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards 2020 kapsamında 30'u aşkın sektörde faaliyet gösteren markalar değerlendirmeye alındı. “Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri” kapsamında Vestel Müşteri Hizmetleri, hem beyaz eşya hem de televizyon kategorilerinde A.C.E. Diamond Ödülleri'nin sahibi oldu. 8 yıldır müşteri deneyimini en iyi yöneten marka unvanını elinde bulundurduğu belirtilen şirketin Müşteri Hizmetleri, özellikle pandemi döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar ve tüketicinin hayatını kolaylaştıran hizmetleriyle ödüle layık görüldüğü vurgulandı.

Şirketin her koşulda tüketicisinin yanında olan bir marka olarak müşteri deneyimini daima yükseltme hedefinde olduklarını belirten Vestel CEO'su Turan Erdoğan, “Yalnızca ürettiğimiz teknolojiyle değil, hizmet anlayışımızla da tüketicimize benzersiz bir deneyim vadediyoruz. Her beklenti ve talebe, olası her isteğe ‘Vestel'le olur, neden olmasın?' diyerek yaklaşıyor, yenilikçi uygulama ve hizmetlere öncülük ediyoruz. 2020 yılı memnuniyet puanımız pandemi döneminde sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne özel uygulamalara ek olarak toplum sağlığını gözeten çözümler, hızlı ve sonuç odaklı hizmet anlayışı ve şeffaf iletişim süreçlerimizin de etkisiyle yine artış gösterdi. Özverili çalışmalarıyla bu başarıyı elde eden şirketin Müşteri Hizmetleri ekiplerini tebrik ediyorum” dedi.