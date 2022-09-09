Vestel, Antalya'da 4 yeni ekspres mağazası açacak

Vestel'in küçük metrekareli mağaza konsepti Vestel Ekspres'ler Antalya Muratpaşa'da dört mağaza birden açıyor. Mağaza açılışlarını düzenleyeceği etkinliklerle tüketicileriyle birlikte kutlayacak olan şirket, dört yeni açılış ile birlikte Türkiye'deki ekspres mağazalarının sayısını da 107'ye ulaştırdı.

Dört yeni ekspres mağazasının açılışında anahtar etkinlikleriyle Antalyalı tüketicilerine çeşitli ürün gruplarından hediyeler dağıtacak olan şirket, belirli ürün gruplarında yüzde 20 ila 30'a varan indirimler sunacak. Müzik ve DJ performansıyla devam edecek açılış etkinliklerinde ikramlar da sunulacak.

Şirketin tüm ürün gruplarının teşhir edildiği 55 metrekarelik Vestel Ekspres'lerde tüketiciler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor. Mağazalar, müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı da tanırken, müşteriler aynı gün teslimat ve montaj hizmetine de ulaşabiliyor.