İlk olarak 2018 yılında üretilmeye başlanan Vestel Çamaşır Kurutma makineleri, bugün Türkiye'nin en çok tercih edilen beyaz eşyaları arasında yer alıyor. Yenilikçi, hayatı kolaylaştıran ve enerji verimliliği sağlayan ürünleri tüketiciyle buluşturan Vestel Beyaz Eşya, 1 milyonuncu çamaşır kurutma makinesini üretti.

28 Ocak günü üretilen 1 milyonuncu çamaşır kurutma makinesinin, 2,5 yıl gibi kısa bir sürede erişilen büyük bir başarı olduğunun altını çizen Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, “Endüstri 4.0 altyapısı ile inşa ettiğimiz ve 2018 yılında faaliyete başlayan yeni çamaşır kurutma makinesi fabrikamızda bugün 1 milyonuncu ürünümüzü ürettik. Bu gurur verici başarıda Ar-Ge'den, tasarıma, üretimden satış pazarlamaya kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En kısa zamanda nice başarılara imza atacağımıza inancım sonsuz.” şeklinde konuştu.

Vestel Çamaşır Kurutma Makinesi ürün ailesinde kullanıcıların hayatını kolaylaştıran, yüksek kapasiteli, enerji tasarrufu sağlayan, sessiz çalışan, kısa program süresine sahip, hijyenik ve çevreci kurutma makinesi olma özelliği taşıyan alternatifler bulunuyor.