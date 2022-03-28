Vestel, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi taahhüdünü yeniledi

Nisan 2021'de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) imzacısı olan Vestel, 25 Mart günü İstanbul'da düzenlenen Global Compact Türkiye Genel Kurulu'nda resmi imza törenine katılarak taahhüdünü yeniledi. Şirket, ekonomik, sosyal, çevresel ve etik kodlarını sürdürülebilirlik kimliğiyle yönetirken, bağlı bulunduğu Zorlu Holding'in Akıllı Hayat 2030 Stratejisi ışığında dünyanın geleceğine katkı sunacak faaliyetlerde bulunuyor. Vestel'in hedeflerine bağlılığının bir göstergesi olarak imzacı olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, bu yolculuğun kurumsal bir yapıda devam etmesine destek oluyor.