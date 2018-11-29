Vestel Çağrı Merkezi 3'üncü kez dünya şampiyonu

Çağrı merkezi sektöründeki en iyi projelerin yarıştığı Contact Center World Awards'un dünya finalleri Prag'da gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda, Joker ve Buena Vista projeleriyle 2 kez dünya birincisi olan Vestel Çağrı Merkezi, bu yıl da Vira Projesi ile altın madalya alarak, üçüncü kez dünya birincisi oldu. En eyi teknoloji inovasyonu kategorisinde Vira projesiyle dünya şampiyonu olan Vestel Çağrı Merkezi, satış sonrası hizmetlerde fark oluşturan müşteri deneyimleri sunmak ve müşterilerinden içten, samimi teşekkürler almak hedefiyle çalışmaya devam ediyor.

Teknisyenler tüm işlemlerini Venus akıllı telefonlarından yapıyor

En iyi teknoloji inovasyonu kategorisinde dünya şampiyonu olan Vira projesiyle sahada hizmet veren teknisyenler, tüm işlemlerini Venus akıllı telefonları ile bu mobil uygulama üzerinden yapabiliyorlar. Türkiye'de sektöründe ilk defa internetin çekmediği yerlerde verilen hizmetin sisteme girişini sağlayabilme yetisi olan bu mobil uygulama ile teknisyenler santral üzerinden müşteriler ile görüşebiliyor ve müşteriler teknisyeni geri arayabiliyor.

Teknisyenin GPS bilgisine ulaşılıp lokasyona göre müşteri memnuniyeti sağlayacak doğru randevu planlaması yapılabiliyor. Teknisyen, müşteri bilgileri ve tüm ürün gruplarında teknik dokümanlara ulaşabiliyor. Ayrıca bazı ürün gruplarında anlık çözüm olarak ürüne yazılım yükleyebiliyor. Fabrikada konumlu olan uzman teknik ekiplerden, chat platformunda anlık teknik destek alıp çözüm üretebiliyor.