Vestel Ekspres sayısı 104'e ulaştı

Türkiye'nin öncü teknoloji markalarından Vestel, online alışveriş deneyimini fiziksel perakende ile buluşturduğu Vestel Ekspres konsepti ile yeni şubesini İstanbul Zekeriyaköy'de açtı. Zekeriyaköy'de açılan mağaza ile Türkiye genelindeki Vestel Ekspres sayısı ise 104'e ulaştı.

Yapılan şirket açıklamasına göre tüm ürün gruplarının teşhir edildiği küçük metrekareli Vestel Ekspres mağazalarında müşteriler satışların büyük kısmının yapıldığı dijital ekranlardan tüm ürünlerin özelliklerine ve karşılaştırmalarına ulaşabiliyor. Söz konusu mağazalarda, müşteriye istediği ürünü anında bulma ve hızlı karşılaştırma imkanı tanınıyor. Ayrıca müşteriler aynı gün teslimat ve montaj hizmetine ulaşıyor.