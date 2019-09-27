Vestel Elektronik'in 'akıllı ve esnek üretim' projesine Avrupa Birliği'nden Horizon 2020 desteği

KYKLOS 4.0, Vestel Elektronik'in Horizon 2020 programında kabul edilen ilk projesi oldu. 48 ay sürecek projenin, kişiselleşen tüketici ihtiyaçlarına yönelik akıllı ve esnek üretim çalışmaları, Manisa'da bulunan Vestel City'de gerçekleştirilecek.

Vestel CEO'su Turan Erdoğan, Manisa'daki Vestel City'nin, Avrupa'nın tek çatı altında entegre üretim yapan en büyük komplekslerinden biri olduğunun altını çizerek, "Endüstri 4.0'ın Türkiye'deki öncülerinden olarak Vestel City'de yapay zeka, robotlar ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanarak üretim yapıyoruz. Uzun vadede gelecek vizyonumuza baktığımızda da Endüstri 4.0 kavramı ile ‘mobilite' ve ‘bağlanabilirlik' teknolojileri, Vestel'in AR-GE çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturuyor. Akıllı evler, akıllı şehirler ve nesnelerin interneti konsepti çatısı altında sunulan hizmetler Vestel'in adını sıkça duyacağınız bir alan olacak. Vestel Elektronik'in Horizon 2020 kapsamında hayata geçecek ilk projesi de gelecek vizyonumuza bizi yaklaştıracak" şeklinde konuştu.

AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için kurulan Horizon 2020'ye katılım hakkı kazanan projeler, yeni ürün geliştirme, kilit oyuncular ve müşterilerle işbirliği, uluslararası ve sektörler arası dolaşım gibi avantajlardan yararlanıyor.