Vestel, Kartal'daki mağazasını ekspres konsepti ile yeniliyor

Vestel, ekspres mağaza konseptini Kartal Anatolium AVM'de ziyaretçileri ile buluşturuyor. 94 metrekarelik alanda beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, elektrikli süpürgeden derin dondurucu gibi soğutma ürünlerini özel dijital uygulamalar ve özel fiyatlar ile satışa sunuyor. Marka, AVM'de akıllı ekran teknolojisi ve aynı gün teslimat imkanı ile de zamandan tasarruf sağlıyor.

Teknoloji markası Vestel, Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan ekspres mağaza konsepti ile büyümeye devam ediyor. Yeni nesil perakendecilik anlayışıyla özel teknolojilerini her geçen gün geliştirirken, ekspres mağaza konsepti ile alışveriş deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

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