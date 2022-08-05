Vestel, Plus X'te 5 ürünü ile toplam 23 ödül kazandı

Teknoloji, tasarım spor ve yaşam tarzı alanlarında dünyanın önde gelen ödüllerinden biri olan Plus X Awards 2022 yılı kazananları belli oldu. 80 farklı sektörden, 700'den fazla katılımcı uluslararası katılımcı markanın yarıştığı ödüllerde Vestel, yılın en yenilikçi markası oldu. Şirket ayrıca, Nova 620 Frenchdoor Buzdolabı, T110 Çamaşır Kurutma Makinesi'nin almaya hak kazandığı “Yılın En İyi Ürünü” ödüllerinin yanı sıra T110 Çamaşır Makinesi, Violet Bulaşık Makinesi, Vestel Sous-Vide Ankastre Fırın olmak üzere toplam 5 ürünüyle 23 ödül birden kazandı.