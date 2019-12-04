Vestel Proje Ortağım'ın çözümleri Perakende Günleri'nde

Bu yıl 4-5 Aralık tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Perakende Günleri, sektör paydaşlarını 18 yıldır olduğu gibi yine bir araya getiriyor. Yerli ve uluslararası birçok önemli kişi ve kurumu bir araya getiren Perakende Günleri bu yıl 49 oturumda 68 konuşmacıyı ağırlayacak. Aynı zamanda perakende sektöründe faaliyet gösteren firmalar fuar alanında ürünlerini sergileyecek. Kurumsal projelere A'dan Z'ye teknolojik çözüm sunmak ve ihtiyaçlara cevap vermek için çalışan ‘Vestel Proje Ortağım', Perakende Günleri 2019'da sektörün önemli temsilcileri ve katılımcılarla buluşacak.

Tüm kurumsal ve bireysel projelerin en yüksek teknolojiye ulaşması için çözümler geliştiren ‘Vestel Proje Ortağım' fuardaki standında endüstriyel panel ve büyük ekran ihtiyaçları için esnek çözüm sunan Videowall ürünlerinin yanı sıra, elektrikli araç şarj istasyonu, LED aydınlatma ve VRF iklimlendirme ürünlerini sergileyecek. Ayrıca Kafe Vesto, oturma alanı ve ikramlarıyla ziyaretçileri ağırlayacak.

VPO, ihtiyaçlara yönelik ürün tasarlıyor

‘Vestel Proje Ortağım'ın, kendi alanlarında uzman ekipleri önce keşif turu yaparak ihtiyaçları tespit ediyor, ihtiyaca uygun ürünler tasarlıyor; ayrıca iş ortaklarına her aşamada çözüm üreten, projelere tasarım aşamasından itibaren mühendislik desteği veriliyor.